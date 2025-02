Öffnungen auch am Sonntag Verdi und Kirche haben Kritik: Wieso der Reform für 24/7-Läden eine Klage folgen könnte

Sachsen-Anhalts Koalition will, dass vollautomatische Verkaufsläden ohne Personal auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Am Donnerstag soll das Gesetz geändert werden: Doch Gewerkschafter und Kirchen melden bereits juristische Zweifel an.