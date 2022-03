US-Konzern Intel will Bau eines riesigen Chipwerks in Magdeburg verkünden

Der Chipriese will in Magdeburg rund 17 Milliarden Euro investieren und mehr als 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Am Dienstag lädt Intel zu einer Pressekonferenz ein, um zu informieren.

Magdeburg/MZ - Die Ansiedlung einer riesigen Chipfabrik in Magdeburg ist offenbar perfekt. Das Unternehmen Intel hat für Dienstag zu einer Pressekonferenz eingeladen, in der über die „Erweiterung von Fertigungskapazitäten“ informiert werden soll, teilte Intel am Montag mit. Wie die MZ bereits berichtete, plant der US-Konzern, in der Landeshauptstadt ein milliardenteures Werk zur Produktion von Mikrochips zu bauen. So könnten rund 17 Milliarden Euro investiert werden und dadurch mehr als 10.000 Arbeitsplätze entstehen. Dem Vernehmen nach soll es mehrere Ausbaustufen geben.

Es wäre die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte Sachsen-Anhalts. Im Standortwettbewerb hatte sich Magdeburg am Ende offenbar gegen München (Bayern), Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) und Turin (Italien) durchgesetzt. Am Rande der Landeshauptstadt soll ein neues Industriegebiet in der Größe von 500 Fußballfeldern für die Chipfabrik entstehen. Wegen des weltweiten Chipmangels kündigte Intel an, mehrere Chipfabriken zu erreichten. Zwei davon werden für 20 Milliarden US-Dollar im US-Bundesstaat Ohio gebaut, kündigte Intel bereits an.