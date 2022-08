Uralt-Parkpreise in Sachsen-Anhalt sollen erstmals seit 1992 steigen dürfen

Magdeburg/MZ - So stabil sind die Preise in keinem anderen Verbrauchersegment: Seit 30 Jahren darf das Kurzzeitparken in Sachsen-Anhalt nicht mehr als 50 Cent - früher eine Deutsche Mark - pro halber Stunde kosten. Das Limit gilt landesweit - selbst wenn Kommunen mehr kassieren wollten, dürften sie es nicht. Jetzt soll diese Uralt-Regel fallen: Sachsen-Anhalts Koalition aus CDU, SPD und FDP will, dass Kurzparkerpreise künftig angehoben werden dürfen - zumindest ein bisschen. In Zukunft sollen Städte und Gemeinden bis zu einem Euro pro halber Stunde einkassieren dürfen.