Unterlassene Hilfeleistung Senior aus Salzwedel kippt in Supermarkt um: Wäre er mit Erster Hilfe noch am Leben?

Könnte der in Salzwedel bekannte Schmiedemeister Bruno Sill noch leben? Er war am 9. Dezember in einem Schnäppchenmarkt umgekippt - und offenbar gingen mehrere Menschen vorbei, ohne zu helfen. Nun hat der Sohn des Verstorbenen Strafanzeige gestellt.