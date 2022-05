Ungelöster Mordfall in Halle: Seit 2014 sucht die Polizei den Mörder von Mariya Nakovska (mit Video)

Es ist eines der schwersten Verbrechen in Halle in den vergangenen Jahren: Am 6. Februar 2014 wurde die Studentin Mariya Nakovska beim Joggen auf der Peissnitz ermordet. Bis heute sucht die Polizei nach dem Täter.

Halle (Saale) - Am Abend des 6. Februar zieht die 29-jährige Mariya Nakovska die Tür hinter sich zu und beginnt ihre allabendliche Joggingtour am Hochhaus am Campus Weinberg in der Kurt-Mothes-Straße. Dort teilt sich die junge Frau mit einigen Kommilitonen eine Wohnung. Wie Ermittler später durch den Einsatz spezieller Mantrailer-Hunde aus Thüringen rekonstruieren, nimmt sie auch an diesem Tag ihre Stammroute am Rande des Freizeitgebietes „Peißnitz“. Bekleidet ist sie mit einem rosafarbenen Laufshirt, darüber trägt sie eine dunkle Steppjacke.