Ungelöste Verbrechen in Sachsen-Anhalt Ungelöste Verbrechen: 2015 wurde René Anton in Dessau ermordet - Hinrichtung im Drogenmilieu?

Kurz vor Weihnachten 2015 wollte René Anton aus Dessau zum Drogenkauf in die Niederlande fahren. Doch dort kam er nie an. Wenige Tage später wurde seine Leiche am Freibad Stillinge entdeckt. War es eine Tat im Dessauer Drogenmilieu? Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt.