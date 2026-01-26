weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Tödlicher Crash in Hergisdorf: Kripo live" zeigt mögliches Unfallauto

Rentner einfach liegengelassen Tödlicher Crash in Hergisdorf! Polizei zeigt bei "Kripo live" Bild von möglichem Unfallauto

Am 16. Dezember 2025 ist ein Rentner auf der L225 in Hergisdorf von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete. Neue Hinweise werden jetzt durch die MDR-Sendung "Kripo live" erhofft.

Von Tanja Lauch Aktualisiert: 26.01.2026, 11:27
Auf der L225 am Ortsausgang von Hergisdorf wurde der Rentner überfahren.
Auf der L225 am Ortsausgang von Hergisdorf wurde der Rentner überfahren. (Screenshot: "Kripo live" vom 25. Januar 2026)

Hergisdorf/Helbra – Mit Hochdruck fahndet die Polizei nach dem Fahrer eines Toyota Auris, der am 16. Dezember 2025 gegen 17.30 Uhr am Ortsausgang von Hergisdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) den 76-jährigen Werner R. angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hat. Der Senior starb kurz darauf.