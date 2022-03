Autofahrer stirbt bei schwerem Unfall auf B71 in Haldensleben

Im Kreis Börde ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Er starb noch vor Ort.

Haldensleben/dpa - Ein Mann ist in Haldensleben (Kreis Börde) mit einem Auto gegen zwei Bäume geprallt und dabei gestorben. Warum der 68-Jährige am Dienstagabend von der B71 abkam und gegen die Bäume fuhr, war zunächst unklar, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Zeugen befreiten den Mann aus dem Wagen. Der Notarzt konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt.