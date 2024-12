"Betreten verboten": Absperrung am Orgacid-Gelände in Halle.

Halle/Magdeburg/MZ - In der Debatte um das belastete Orgacid-Gelände in Halle-Ammendorf empfiehlt der Umweltausschuss des Landtags neue Untersuchungen. Auf dem Grundstück der früheren Senfgasfabrik seien genauere Analysen zu Grundwasser- und Bodenbelastungen „sinnvoll“, heißt es in einer Stellungnahme, die der Ausschuss am Mittwoch einstimmig verabschiedete. Aufgrund dieser neuen Analysen empfehlen die Abgeordneten dann eine „abschließende“ Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang Sanierung auf dem Gelände nötig sind.