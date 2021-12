Über 3500 Säuglinge und Kleinkinder in Sachsen-Anhalt im Dezember mit Corona infiziert

In Sachsen-Anhalt haben sich in den ersten drei Dezemberwochen mehr als 3500 Kinder zwischen null und sechs Jahren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt haben sich in den ersten drei Dezemberwochen mehr als 3500 Kinder zwischen null und sechs Jahren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte das Haus von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Mittwoch auf Anfrage. Während in der ersten Dezemberwoche (Kalenderwoche 48) 1289 Kinder im Kita-Alter infiziert waren, waren es in der zweiten Woche 1239 und vergangene Woche 1091. Dies sei durch PCR-Tests nachgewiesen worden, sagte ein Sprecher.

Das Land stellt Kindertagesstätten pro Woche zwei Corona-Schnelltests für jedes Kind zur Verfügung. In der Regel erfolgt die Testausgabe an die Eltern, die ihre Kinder zu Hause testen können. Fällt ein Schnelltest positiv aus, soll ein PCR-Test gemacht werden.