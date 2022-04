Trotz Corona: Sachsen-Anhalt will Weihnachtsmärkte ermöglichen

2020 gab es den Weihnachtsmarkt in Halle nur in Minimalversion. Dieses Jahr soll es möglichst keine reihenweisen Absagen geben.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt will trotz Corona Weihnachmärkte ermöglichen. Anders als noch 2020 sollen massenhafte Absagen in den Städten und Dörfern des Landes möglichst vermieden werden, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) der MZ. „Weihnachtsmärkte sind für viele Menschen beliebte Treffpunkte“, betonte der 42-Jährige. „Sie sorgen in der Vorweihnachtszeit für belebte Innenstädte und wichtige Umsätze bei Händlern und Schaustellern, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen waren.“