Zwei Lottospieler aus Sachsen-Anhalt haben in der Zusatzlotterie "Super 6" die sechsstellige Gewinnzahl richtig getippt. Wie viel Geld sie gewonnen haben.

Magdeburg/Halle (Saale). - Zwei Lottospieler aus Sachsen-Anhalt dürfen sich freuen. In der Zusatzlotterie "Super 6" haben sie die Gewinnzahl 9-5-4-0-8-1 richtig getippt. Jeder gewinnt 100.000 Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn in der Zusatzlotterie liegt bei eins zu einer Million.

Lotto Sachsen-Anhalt sucht zwei Hauptgewinn-Gewinner

Ein Hauptgewinn wurde im Saalekreis erzielt, der andere im Jerichower Land. In diesem Jahr gelangen in Sachsen-Anhalt bereits 354 Hochgewinne ab 5.000 Euro – 14 davon im Jerichower Land und 25 im Saalekreis, teilte Sachsen-Anhalts Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert mit.

Sowohl im Saalekreis als auch im Jerichower Land seien die Lottoscheine anonym – ohne Lotto-Kundenkarte – in einer Lotto-Verkaufsstelle gespielt worden, jeweils für mehrere Wochen. Der oder die Lottospielerin im Jerichower Land habe 44,40 Euro für den Spielschein ausgegeben, hieß es. Bis Ende August können sogar noch weitere Gewinne hinzukommen.

Der oder die Lottospielerin im Saalekreis habe den Spielschein für acht Wochen gespielt. Auch hier können bis Ende September noch weitere Gewinne dazukommen. Der Spieleinsatz habe bei 79,80 Euro gelegen, teilte Lotto Sachsen-Anhalt mit.

Der 100.000-Euro-Hauptgewinn könne ab sofort in allen 630 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden.