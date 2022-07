Thomas Webel und Claudia Dalbert - Was kommt nach der Karriere im Kabinett?

Der CDU-Mann Thomas Webel und die Grüne Claudia Dalbert waren politische Widersacher. Fünf Jahre saßen sie gemeinsam im Kabinett, jetzt hören beide auf. Kommt da noch was?

Magdeburg/MZ - Endlich frei sein. Endlich ausschlafen, endlich ein Tag ohne vorgegebene Termine. Für Claudia Dalbert und Thomas Webel ist es schon bald so weit: Am Donnerstag wachen sie das letzte Mal als Regierungsmitglieder auf, am Freitag wird ihre landespolitische Karriere bereits Geschichte sein. Und beide freuen sich auf das Gleiche: ein Leben ohne Zeitdruck.