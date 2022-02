Vor zehn Jahren flog der „Nationalsozialistische Untergrund“ auf, der zehn Menschen tötete. Seine Helfer machen einfach weiter. Auch in Sachsen-Anhalt.

Zehn Morde in sieben Jahren: Im nordhessischen Kassel, einem der Tatorte, erinnert ein Gedenkstein an die Opfer des NSU.

Halle - Es ist eine der umfangreichsten Razzien seit Jahren in der Neonazi-Szene: Rund 500 Polizisten durchsuchen an einem Freitag Ende Februar 27 Wohn- und Geschäftsräume in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Sie sind auf der Spur des kriminellen Neonazi-Netzwerkes Turonen. Die auf organisierte Kriminalität spezialisierte Staatsanwaltschaft Gera hat die Ermittlungen übernommen. Auch bei Ralf W. im Burgenlandkreis stehen die Beamten auf der Matte. Der Mann, der im Juli 2018 im NSU-Prozess zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, wird aber nicht als Beschuldigter geführt, sondern als Zeuge.