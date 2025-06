Wetter in Sachsen-Anhalt Hochsommer in Sicht: So heiß wird das Wochenende und hier droht Gewitter

Fast keine Wolken am Himmel und die Temperaturen steigen stetig zum Wochenende. In den kommenden Tagen scheint die Sonne. Am Sonntag kann es aber zu örtlichen Gewittern und Schauer kommen.