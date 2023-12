Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - In der Corona-Hochphase galt sie als große Erleichterung für Ärzte und Patienten, angesichts neuer Infektionswellen kommt sie jetzt dauerhaft zurück: Die Krankschreibung per Telefon, also ohne Praxisbesuch, soll am kommenden Donnerstag als permanente Option festgeschrieben werden. An diesem Tag will der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken über eine Änderung der entsprechenden Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie entscheiden. Die Regelung soll umgehend in Kraft treten, sagte Monika Lelgemann, Anästhesistin und Ausschussmitglied. „Das heißt, ab dem 7. Dezember wird es möglich sein.“