Leipzig/Magdeburg - Nach dem Wintereinbruch am Wochenende droht mit deutlich milderen Temperaturen zu Wochenbeginn in Sachsen-Anhalt an der Ohre Hochwasser. Auf dem Brocken toben teilweise extreme Orkanböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Für einige Landkreise wurden Warnungen vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben.

Amtliche Warnung des DWD vor Sturmböen in folgenden Landkreisen (Stand 6.1., 16.54 Uhr):

Kreis Mansfeld Südharz bis 22 Uhr

Kreis Harz - Tiefland bis 22 Uhr

Kreis Harz - Bergland (Oberharz) bis 22 Uhr

Saalekreis bis 22 Uhr

Salzlandkreis bis 22 Uhr

Stadt Halle (Saale) bis 22 Uhr

Kreis Börde bis 22 Uhr

Burgenlandkreis bis 22 Uhr

Jerichower Land von 18 bis 22 Uhr

Altmarkkreis Salzwedel von 18 - 22 Uhr

Kreis Stendal von 18 - 22 Uhr

Hochwassergefahr in Sachsen-Anhalt durch Tauwetter

Wegen der Niederschläge am Sonntag sowie des Tauwetters sei nicht auszuschließen, dass die Ohre am Pegel Wolmirstedt im Bördekreis den Richtwert für die Alarmstufe eins überschreite, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg in einer Hochwasserwarnung mit. Am Montagmorgen wurde ein Wasserstand von 1,47 Metern gemessen. Die Alarmstufe eins wird bei 1,80 Metern erreicht.

Auch an der in der Salzwedeler Dumme werde ein Erreichen oder Überschreiten der Alarmstufe eins an den Pegeln Tylsen und Salzwedel-Dumme nicht ausgeschlossen, hieß es.

Ein zeitweise leichter Regen zieht laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes am Nachmittag ab. Bei neun bis zwölf Grad lockert es demnach auf. Im Harz werden fünf bis neun Grad erwartet.

Am Dienstag orkanartige Böen auf dem Brocken

Bei vier bis sieben Grad wechselt dem DWD zufolge am Dienstag die Bewölkung in rascher Folge. Schauer gehen den Angaben nach meist als Regen, im Harz aber auch als Schnee nieder, vereinzelt gewittert es. Auf dem Brocken gehen weiter orkanartige Böen.

Der Mittwoch werde bei bis zu sechs Grad zwar wolkig, doch niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperatur soll im Harz zwischen minus drei und plus zwei Grad liegen. Der Wind schwächt sich laut DWD ab. Auf dem Brocken erreichen die Böen nur noch Sturmstärke.