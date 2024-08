44 Millionen Euro im Jahr Stopp der Staatsleistungen für Kirchen? Warum Sachsen-Anhalts Regierung dafür keine Chance sieht

Kein Land zahlt pro Kopf so viel an Religionsgemeinschaften wie Sachsen-Anhalt. Die Ampel will diese Leistungen nun ablösen – die Landesregierung in Magdeburg bremst.