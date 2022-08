Steigende Preise bei Strom und Gas: Den richtigen Energieberater in Sachsen-Anhalt finden

Halle (Saale)/DUR/jsp - Die steigenden Energiepreise bereiten den meisten Bürgern große Sorgen. Viele Energieberater in ganz Deutschland sind bereits voll ausgelastet und bei der Terminvergabe kommt es zu langen Wartezeiten. Auch in diesem Bereich herrscht ein Fachkräftemangel, berichtete die dpa. Vor allem in ländlichen Regionen ist es nicht leicht, einen qualifizierten Energieberater zu finden.

Energieberater können Architekten, Ingenieure, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Dachdecker oder Haustechniker sein. Auch andere Fachkräfte qualifizieren sich als Energieberater. Für Verbraucher kann es schwierig sein, den richtigen Energieberater zu finden.

Eine Auswahl an Kontaktadressen und Anlaufstellen für Sachsen-Anhalt haben wir hier zusammengefasst.

Energieberater in Sachsen-Anhalt:

Diplom-Ingenieur Karl-Heinz Schreiber, Burgring 12 in 06268 Querfurt

Diplom-Ingenieur Sebastian Büttner, Merseburger Straße 371 in 06132 Halle (Saale)

Diplom-Ingenieurin Gina Freitag, Franzstraße 27 in 06366 Köthen (Anhalt)

Diplom-Ingenieur Thomas Schneider, Hecklinger Straße 1 in 39112 Magdeburg

Diplom-Ingenieur Jan Poser, Neumarkt 1 in 06712 Zeitz

Zu finden sind die Adressen auf der Webseite der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Die Seite bietet eine Suchfunktion für Energieberater. Dort wird der Landkreis, Leistungs- und Beratungswunsch eingegeben und anschließend werden die passenden Energieberater angezeigt.

Auch die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt hat Energieberatungsstellen die Termine für persönliche Gespräche vergeben. Die kostenfreie Telefon-Hotline ist die 0800/809802400.

Energieberatung der Verbraucherzentrale:

Energieberatung in Genthin: Marktplatz 3, 39307 Genthin

Energieberatung in Wolmirstedt: August-Bebel-Straße 25, 39326 Wolmirstedt

Energieberatung in Köthen: Marktstraße 1-3, 06366 Köthen

Energieberatung in Wolfen: Rathausplatz 1, 06766 Bitterfeld Wolfen

Qualitätssicherung bei Energieberatung

In einer bundeseinheitlichen Liste, unter energie-effizienz-experten.de, werden alle in Deutschland zugelassenen und qualifizierten Energieberater geführt. Sie werden vor Aufnahme auf ihre Grund- und Zusatzqualifikationen geprüft. Alle drei Jahre müssen sie nachweisen, dass sie praktisch gearbeitet und Fortbildungen besucht haben.

Beim Plan eines Neubaus ist eine Energieberatung unerlässlich. Um sicher zu gehen, den richtigen Energieberater für das Projekt zu wählen, können von dem Berater zum Beispiel Referenzen von früheren Auftraggebern verlangt werden. Nicht jeder Energieberater eignet sich auch für jedes Projekt.