Von der Briefträgerin zur Ministerin: Die Grüne aus Dessau hat eine steile Karriere hingelegt. Aus zwei Gründen will sie erneut antreten.

Steffi Lemke kündigt weitere Kandidatur für den Bundestag an - was sie vorhat

Magdeburg/MZ - Bundesumweltministerin Steffi Lemke möchte im kommenden Jahr als Spitzenkandidatin der sachsen-anhaltischen Grünen für den Bundestag antreten. Das kündigte die 56-Jährige auf MZ-Nachfrage an. „Meine langjährige politische Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen möchte ich gerne weiterhin in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger meiner Heimat Sachsen-Anhalt stellen“, sagte Lemke.