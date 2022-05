umwelt Stechende Insekten: Droht Sachsen-Anhalt 2022 eine Mückenplage?

Regen und Wärme begünstigen die Verbreitung von Mücken. Insbesondere im vergangenen Jahr klagten viele Menschen in Sachsen-Anhalt über die Menge an den stechenden Insekten. Wiederholt sich die "Plage" in diesem Jahr?