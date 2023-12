Der ADAC prognostiziert für die Zeit vor, um und nach Weihnachten schleppenden Verkehr auf Autobahnen und in Städten in Sachsen-Anhalt. Wo genau es um die Feiertage zu deutlichen Verzögerungen kommen kann.

Magdeburg/Halle. - An Weihnachten nach Hause fahren, um die Zeit mit seiner Familie zu verbringen? Was für viele Menschen in Sachsen-Anhalt selbstverständlich ist, könnte vor, an und nach den Feiertagen zu erheblichen Verzögerungen auf den Straßen und insbesondere den Autobahnen führen.

Doch laut Auskunft des ADAC gibt es zumindest nur wenige Baustellen in Sachsen-Anhalt mit Staupotenzial. Lediglich der "Wettergott" könnte den Reisenden womöglich einen Strich durch die Rechnung machen und für Verkehrschaos sorgen.

Dennoch: "Wer sich mit dem Auto über die A2 oder A9 auf den Weg zu den Weihnachtsbesuchen oder letzten Einkäufen in den Städten macht, muss Behinderungen einplanen", sagt Alexandra Kruse, Pressesprecherin des ADAC Sachsen-Anhalt. Besonders am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag sei auf diesen Autobahnen mit vielen Staus zu rechnen, teilte der ADAC mit.

Bahnfahrer sollten davon verschont bleiben - wenn keine anderen Probleme dazwischenkommen.

Beidseitige Baustelle bei Magdeburg

Insbesondere der 22. und 23. Dezember werden für Staus und Behinderungen sorgen, vor allem dort, wo gebaut wird. In Sachsen-Anhalt brechen ab Donnerstag viele Reisende zu ihren Familien auf, fahren in den Skiurlaub oder in die Innenstädte, da die Weihnachtsferien beginnen. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wird es auf den Fernstraßen insgesamt ruhig. Rückreiseverkehr setzt dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, vermehrt aber erst nach den Feiertagen ein.

Der Knackpunkt für stockenden Verkehr in Sachsen-Anhalt liegt in diesem Jahr bei der Baustelle auf der A2 zwischen dem Berliner Ring und Magdeburg.

Dort ist die Fahrbahn auch über die Feiertage in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Magdeburg-Rothensee gesperrt. An den Anschlussstellen rund um Halle haben die Autofahrer in diesem Jahr Glück. Dort prognostiziert der ADAC kein großes Stauaufkommen zum jetzigen Zeitpunkt.

An Heiligabend sei ab mittags und an den Feiertagen eine ruhigere Verkehrslage in Sachsen-Anhalt zu erwarten, wobei am 26. Dezember ab dem Nachmittag die Heimreise derjenigen, die am 27. Dezember wieder arbeiten müssen, für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen könnte. Voller werde es laut der ADAC-Sprecherin nochmal am Nachmittag des Neujahrstages und zum Ende der Ferien am 3. Januar 2024.

Verkehr: Vor allem volle Städte erwartet

Alexandra Kruse sieht trotz der relativ entspannten Baustellensituation mit nur einem Knackpunkt aber eine weitere Gefahr - und zwar die vollen Städte. Mindestens genauso viel Stress wie die Autofahrer auf den Fernstraßen werden demnach die Last-Minute-Einkäufer in den großen Innenstädten wie beispielsweise in Halle oder Magdeburg haben.

"Wer an den letzten Tagen vorm Heiligabend noch auf Geschenkejagd ist oder den Weihnachtsmarkt besucht, braucht Geduld bei der Parkplatzsuche", erklärt Kruse. Entspannter sei es laut ADAC, das Auto am Stadtrand abzustellen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.