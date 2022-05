Statistik verrät: Die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt sind übergewichtig

Ein aktuelle Statistik hat sich mit dem Gewicht der in Sachsen-Anhalt lebenden Menschen beschäftigt. Dabei ist aufgefallen: Die normalgewichtigen Sachsen-Anhalter sind eindeutig in der Unterzahl. Die meisten Menschen sind zu schwer.

Halle/ dpa - Nur 39 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt sind einer Stichprobenerhebung aus dem vergangenen Jahr zufolge normalgewichtig. Das seien landesweit rund 421 000 Personen gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle zum Europäischen Adipositastag (21. Mai) mit.

205 000 Menschen ab 18 Jahren oder 19 Prozent waren demnach behandlungsbedürftig adipös und hatten einen Body Mass Index (BMI) von 30 und mehr. Weitere 438 000 Sachsen-Anhalter (40 Prozent) zählten mit einem BMI von 25 bis unter 30 als übergewichtig.

Untergewicht nur minimal vertreten

Untergewichtig seien nur rund zwei Prozent der Bevölkerung gewesen. Den BMI erhält man, indem man sein Gewicht durch die Körpergröße zum Quadrat teilt.

Die Daten sind erste Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2021. Dabei handelt es sich um eine jährliche einprozentige Stichprobenerhebung der Privathaushalte.