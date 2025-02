Die Statistik belegt, dass Sachsen-Anhalt durchschnittlich die ältesten Einwohner in ganz Deutschland hat. Was die Gründe dafür sind.

Halle (Saale)/Magdeburg.- Trauriger Rekord: Mit 47,9 Jahren ist der Altersdurchschnitt in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu allen übrigen Bundesländern in Deutschland am höchsten. Das geht aus Zahlen des Statistik-Portals Statista für das Jahr 2023 hervor, welche 2024 veröffentlicht wurden.

Gleich dahinter folgt ein weiteres ostdeutsches Bundesland: In Thüringen liegt der Altersdurchschnitt bei 47,6 Jahren. Am jüngsten sind die Hamburger: Hier liegt das Durchschnittsalter bei 42 Jahren. Das Durchschnittsalter in der gesamten Bundesrepublik beträgt 44,6 Jahre.

Darum ist der Osten älter als die westdeutschen Bundesländer

Die Gründe für den vergleichsweise hohen Altersdurchschnitt in Sachsen-Anhalt und anderen ostdeutschen Bundesländern sind vielfältig. Zwar waren die Bürger in der DDR noch vor 1990 tendenziell jünger als die in der damaligen Bundesrepublik, wie das Statistische Bundesamt erläutert. Nach der Wiedervereinigung siedelten laut den Experten jedoch viele Ostdeutsche in die sogenannten alten Bundesländer über.

Ein weiterer Faktor der Überalterung ist der Geburtenrückgang im Osten. Immer weniger Familien bekommen Kinder, zudem nimmt auch die Zahl der Einwohner ab. Deswegen gibt es inzwischen doppelt so viele alte wie junge Menschen im Osten, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Welche Regionen und Landkreise in Deutschland sind durchschnittlich am ältesten und jüngsten?

Die älteste Region in Deutschland ist Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) mit einem Durchschnittsalter von 50,4 Jahren. Platz zwei belegt das Altenburger Land (Thüringen) mit 50,3 Jahren.

Die jüngste Region in Deutschland ist die Stadt Offenbach (Hessen) mit 40,7 Jahren, dicht gefolgt von Heidelberg (Baden-Württemberg) mit 40,8 Jahren.

Welche ist die jüngste und welche die älteste Gemeinde in Deutschland?

Die jüngste Gemeinde in Deutschland ist übrigens Osterheide (Niedersachsen) mit durchschnittlich 32,2 Jahren. Die älteste Ortsgemeinde ist Nitz (Rheinland-Pfalz) mit gerade mal 27 Einwohnern und einem Durchschnittsalter von 66,5 Jahren.