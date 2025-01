Ein riesige Hähnchenmastanlage wollte der niederländische Agrarunternehmer Gerrit Tonkens in der Börde errichten. Daraus wird nun nichts - woran das Vorhaben scheitert.

Stall in Sachsen-Anhalt für 350.000 Hühner darf nicht gebaut werden

In zweiter Instanz hat das Unternehmen eine Niederlage hinnehmen müssen.

Magdeburg/MZ - Was im Börde-Dorf Stemmern geplant war, hatte riesige Ausmaße: eine Hähnchenmastanlage mit Platz für 350.000 Tiere – der Großstall wäre in der Liste vergleichbarer Betriebe in Sachsen-Anhalt auf Platz vier gelandet. Nach einem zehnjährigen Genehmigungsprozess ist das Vorhaben nun geplatzt: Die Anlage darf nicht gebaut werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden.