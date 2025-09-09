weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Stahlknecht betont Neutralität: "Über Aufstellung entscheiden allein die Delegierten"

Der Präsident des Fußballverbandes Sachsen Anhalt (FSA) reagiert auf die Berichterstattung der MZ. Wie er sich vor dem Verbandstag am Samstag äußert.

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 09.09.2025, 20:56
FSA-Präsident Holger Stahlknecht, hier mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt, bezieht vor dem Verbandstag am Samstag Stellung.
FSA-Präsident Holger Stahlknecht, hier mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt, bezieht vor dem Verbandstag am Samstag Stellung. Foto: Imago/Köhn

Magdeburg/MZ - In Reaktion auf den in der MZ erschienen Artikel über den am Samstag anstehenden Verbandstag des Fußball-Verbands Sachsen-Anhalt (FSA), auf dem unter anderem der Vorstand neu gewählt wird, hat sich der derzeitige Präsident Holger Stahlknecht zu Wort gemeldet.