Sparkurs an Uni Halle: Professuren und Studiengänge stehen vor dem Aus

Die Universität Halle muss sparen. Der Senat soll am Donnerstag ein Konzept diskutieren, das es in sich hat: Professuren und Studiengänge stehen vor dem Aus.

Halle/MZ - Die traditionsreiche Martin-Luther-Universität HalleWittenberg (MLU) ist mit Abstand die größte Hochschule in Sachsen-Anhalt. Ein sichtbares Symbol ihrer Bedeutung und Stärke sind die mächtigen Löwenfiguren am Eingang des Hauptgebäudes. Doch jetzt sieht es so aus, als ob die Löwen bald auf Diät müssen - eine Hungerkur steht an. Denn der Uni fehlt Geld, viel Geld: Schon 2014 mahnte das Land, dass die MLU jährlich rund zehn Millionen Euro einsparen solle.