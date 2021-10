Sonniger Sonntag – kommt der goldene Oktober in Sachsen-Anhalt zurück?

Nach den stürmischen Zeiten der vergangenen Tage, scheint am Sonntag (24. Oktober) die Sonne an einem wolkenlosen Himmel. Das soll sich jedoch zu Beginn der Woche ändern.

Der Sonntag startet mit viel Sonne und einem wolkenlosen Himmel. Nachdem am Donnerstag der Betrieb der Harzer Schmalspurbahnen aufgrund des Sturmes eingestellt worden ist, fahren die Dampfloks nun wieder auf den Brocken.

Magdeburg/Leipzig/DUR – Nach den stürmischen Tagen von Mittwoch bis Freitag in Sachsen-Anhalt scheint am Sonntag die Sonne. Der Himmel ist meist wolkenlos. Es weht ein mäßiger Wind. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad, im Harz bei 8 bis 12 Grad.

In der Nacht zu Montag (25. Oktober) kann es, laut dem deutschen Wetterdienst (DWD), zu leichtem Frost von -2 Grad kommen. Ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen wird vorausgesagt. Auf dem Brocken kann es jedoch zu stürmische Böen kommen.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Montag

Am Montag soll es, laut dem DWD, bis zum frühen Vormittag noch sonnig werden. Im Laufe des Tages ziehen jedoch von Südwesten her Wolken auf. Regnen soll es jedoch nicht. Die Höchsttemperatur liegen bei 12 bis 15 Grad, im Harz bei 8 bis 12 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag wird es stark bewölkt, in der zweiten Nachthälfte kann es zu Regen kommen. Die Tiefsttemperatur liegen bei 8 bis 4 Grad. Es weht weiterhin ein schwacher Wind.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Dienstag

Am Dienstag wird es stark bewölkt, vereinzelt kann es zu leichten Schauern kommen. Die Temperatur steigt jedoch auf 13 bis 15 Grad, im Harz auf 8 bis 13 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch werden die Wolken weniger und es verbreitet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 3 Grad. Es weht ein schwacher Wind.