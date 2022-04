So wird aus DDR-Plattenbau moderner Wohnraum 

Das Wohnviertel Arendseer Straße in Salzwedel mausert sich. Wieder ist aus einem Betonriesen ein modernes Mehrfamilienhaus geworden. Die Veränderungen sind groß. Selbst Wohnungen mit zwei Bäder sind dabei entstanden. Und das ist noch längst nicht alles.

Wobau-Geschäftsführer Christian Märtens vor einem frisch sanierten Wohnblock an der Lindenallee in Salzwedel. Der DDR-Charme ist einem modernen Innenleben gewichen, auch die Raumaufteilung hat sich verändert.

Salzwedel - Vorne hui und hinten pfui. Wer den frisch sanierten dreistöckigen Wohnblock an der Lindenallee vor sich hat, hat zugleich einen grauen, unsanierten sechsstöckigen Betonriesen hinter sich. An dieser Stelle wird klar, wie sich das Plattenbauviertel in Salzwedel verändert; wie aus DDR-Einheitsbrei moderne Wohnungen werden. Ein Blick ins Innere verdeutlicht den Eindruck noch mehr und hält gar Überraschungen bereit.