So soll der Schulbetrieb im Land ab Montag organisiert werden

Halle (Saale)/Magdeburg - Angesichts steigender Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt hat das Bildungsministerium am Donnerstag über den Stand der Schulöffnungen in der kommenden Woche informiert. Während in fast allen Landkreisen am Präsenzunterricht festgehalten wird, bleiben die Schulen im Landkreis Stendal geschlossen.

Schulen im Landkreis Stendal bleiben geschlossen

Im Landkreis Stendal bleiben wegen des hohen Infektionsgeschehens vom kommenden Montag an die Schulen geschlossen. Das gelte für alle öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. Für die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen sowie ab Klasse 7 in den Förderschulen werde eine Notbetreuung angeboten.

Die Jahrgangsstufen 7 bis 13 der übrigen allgemeinbildenden Schulen sowie der Berufsschulen wechselten in den Distanzunterricht. Für Abschlussklassen gebe es zur Prüfungsvorbereitung Präsenzunterricht. Das Robert Koch-Institut wies für den Landkreis Stendal am Donnerstag 240,1 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tage aus.

Präsenzunterricht ohne Präsenzpflicht

In den anderen 13 Landkreisen und kreisfreien Städten findet an den Grund- und Förderschulen Präsenzunterricht statt, eine Präsenzpflicht besteht nicht. An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen lernen die Schüler abwechselnd zu Hause und in der Schule.

Hier bleiben Schulen unter Beachtung des aktuellen Erlasses geöffnet:

Magdeburg

Halle (Saale)

Dessau-Roßlau

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Börde

Landkreis Burgenlandkreis*

Landkreis Harz

Landkreis Jerichower Land

Landkreis Mansfeld-Südharz

Landkreis Saalekreis

Landkreis Salzlandkreis

Landkreis Wittenberg

Burgenlandkreis bleibt Corona-Hotspot: Schulen dennoch weiter geöffnet

Der Burgenlandkreis, der die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat, ist laut Ministerium weiter +Modellregion. Dort werden die Schüler verstärkt per Schnelltest auf das Virus getestet. Bis zum Abschluss des Modellprojekts sollen dort die Schulen auch bei einer Inzidenz von mehr als 200 offen bleiben. Das RKI wies für den Burgenlandkreis am Donnerstagmorgen einen Wert von 320,9 aus. (mz/dpa)