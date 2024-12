Der Anschlag in Magdeburg, die Welt in der Dauerkrise: Viele Menschen sind belastet. Psychiater Oliver Tüscher erklärt, wie man trotz schlechter Nachrichten stabil bleibt.

So bleibt man in schwierigen Zeiten seelisch gesund

Oliver Tüscher ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Halle/MZ. - Das Attentat von Magdeburg hat die Menschen erschüttert, in der Ukraine und Nahost toben Kriege, es gibt die Klimakrise, Neuwahlen und eine Wirtschaft im Abschwung. Das Gefühl von Dauerkrise war selten so stark wie jetzt – das überfordert und ängstigt eine ganze Gesellschaft. Wie schafft man in diesen Zeiten, optimistisch zu bleiben? Oliver Tüscher, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universitätsmedizin Halle, gibt MZ-Reporterin Lisa Garn darauf Antworten.