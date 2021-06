Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt bei 1,0 - acht Kreise mit 0

Magdeburg (dpa) - In Sachsen-Anhalt ist das Corona-Infektionsgeschehen laut Zahlen des Robert Koch-Instituts nur noch äußerst gering. Am Mittwochmorgen wies das RKI 1,0 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und sieben Tage aus. Am Vortag waren es 1,4 gewesen und 1,9 am Montag. In 8 der 14 Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 0. Den höchsten Wert hatte der Saalekreis mit 4,4. Binnen 24 Stunden wurde landesweit ein neuer Infektionsfall geldet.

Sachsen-Anhalt hat damit weiter das geringste Infektionsgeschehen in Deutschland vor Mecklenburg-Vorpommern mit 1,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und sieben Tage und und Brandenburg mit 2,6. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwoch laut RKI 5,2. Binnen 24 Stunden wurden demnach 808 neue Corona-Fälle gemeldet und 56 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.