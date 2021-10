Serie hält: SC Magdeburg schlägt MT Melsungen

Ein Handballspieler hält den Spielball in den Händen.

Kassel - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga auch das sechste Spiel gewonnen und bleibt Tabellenführer. Bei der MT Melsungen, die erstmals vom neuen Trainer Roberto Garcia Parrondo betreut wurde, siegte der SCM am Donnerstagabend mit 27:24 (15:11). Beste Magdeburger Werfer waren Lukas Mertens und Omar Magnusson mit je fünf Treffern, für die MT traf Julius Kühn mit sieben Toren am häufigsten.

Die Partie begann schwungvoll, Magdeburg nutzte einige Fehler der Gastgeber zu einer ersten Vier-Tore-Führung (8:4/10.). Schon nach zehn Minuten nahm Melsungens neuer Trainer eine erste Auszeit und die MT verkürzte (7:8/14.). Der Ausgleich fiel jedoch nicht, stattdessen zog der SCM auf nun sogar fünf Tore davon (13:8/24.).

Nach der Pause prägten zahlreiche Strafwürfe auf beiden Seiten die Partie, doch am Abstand änderte sich nichts (19:14/37.). Dank einiger Torwartparaden kam die MT näher heran (20:17/45.) und verkürzte erneut auf ein Tor (22:23/55.). Doch wie in Hälfte eins verteidigte Magdeburg die Führung und ging als Sieger vom Parkett.