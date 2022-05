Wie ein Senior einem Kinderhospiz in Magdeburg hilft

Wolmirstedt - „Solange ich noch kann, will ich dem Kinderhospiz in Magdeburg finanziell zur Seite stehen“, erklärte der ehemalige Eisenbahner. Seit dem vergangenen Jahr bastelt der 78-Jährige Holzfiguren in seiner heimischen Werkstatt in Loitsche. Diese will er wiederum gegen Spenden abgeben, um damit Gutes zutun. Auf die Idee kam er durch einen Fernsehbeitrag über das Magdeburger Kinderhospiz. „Das hat mich an meine Kindheit in Berlin erinnert. Ich war damals schwer krank und habe nur durch einen Arzt überlebt, der mich sofort in ein amerikanisches Krankenhaus gebracht hat.“ Dort hätten die Ärzte nicht unbedingt die besten Überlebenschancen für den damals noch kleinen Jungen prognostiziert. Monatelang habe er allein auf einer Krankenstation gelegen. Besuch war eher die Ausnahme.

