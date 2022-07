Seltener Geburtstag: Ursula Friedrich aus Gommern 100 Jahre alt

Ursula Friedrich ist jetzt einem elitären und äußerst kleinen Club beigetreten: dem Club der Hundertjährigen. Ganze drei Personen leben derzeit in der Einheitsgemeinde Gommern, die diese magische Grenze überschritten haben – inklusive Ursula Friedrich.

Ursula Friedrich hat am Montag ihren 100. Geburtstag gefeiert. In den Händen hält sie ein Foto ihres Hochzeitstages vom 1. Oktober 1944. Mit der Hochzeitskutsche ging es durch Prödel.

Vogelsang - „Ja, 100 Jahre“, sagt Ursula Friedrich und schüttelt etwas ungläubig den Kopf. „Wer hätte das gedacht?!“, sagt sie und muss herzlich lachen. Am 20. Dezember 1921 kam sie in Prödel zu Welt. „Ich bin dort geboren, bin dort getauft worden, ging dort zur Schule und habe dort auch geheiratet“, sprudelt es nur so aus ihr heraus.