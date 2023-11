Sturm, Hagel, Überschwemmungen: Extreme Wetterereignisse können für Schäden an Gebäuden sorgen. Wie teuer wurde es für die am heftigsten betroffenen Regionen in Sachsen-Anhalt?

In diesen Kreisen in Sachsen-Anhalt sind die Unwetterschäden am größten

Magdeburg/dpa. - In Sachsen-Anhalt ist der Salzlandkreis in den vergangenen zwei Jahrzehnten am stärksten von extremen Unwetterereignissen getroffen worden.

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte, richteten Sturm, Hagel sowie Überschwemmungen dort von 2002 bis 2021 an Gebäuden durchschnittlich 5.500 Euro Schaden an.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (5.400 Euro) und die Landeshauptstadt Magdeburg (4.000 Euro). Besonders schwer hatten das Juni-Hochwasser 2013 und das Augusthochwasser 2002 Sachsen-Anhalt getroffen.

Im Video: Ein Rückblick auf den Wetter-Wahnsinn in Sachsen-Anhalt

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Mit 53.300 Euro Schadendurchschnitt waren die Überschwemmungsschäden durch das Juni-Hochwasser 2013 im Landkreis Stendal für die betroffenen Hausbesitzer am teuersten.

„Am glimpflichsten kamen in den 20 Jahren die Einwohner des Altmarkkreis Salzwedel davon. Dort beträgt der Schadendurchschnitt rund 1500 Euro je Gebäude“, teilte der GDV mit. Der Bundesschnitt liege bei 2900 Euro je Gebäude in 20 Jahren.

Schäden durch Extremwetter ließen sich mit einer Elementarschadenversicherung absichern, hieß es. Bislang hätten aber nur 49 Prozent der Gebäude in Sachsen-Anhalt diesen Schutz.