  4. Neue Regelung könnte Kleinschulen in Sachsen-Anhalt vor dem Aus retten

Kehrtwende der Landesregierung Sachsen-Anhalt wollte kleine Schulen schließen - warum jetzt das Gegenteil passieren soll

Noch im vergangenen Jahr drängte die Landesregierung kleine Bildungsanstalten zur Fusion oder Schließung. Wie Ministerpräsident Haseloff den neuen Kurs begründet.

Von Hagen Eichler und Robert Briest Aktualisiert: 18.09.2025, 09:14
Ministerpräsident Reiner Haseloff beim Besuch einer Ganztagsschule in Salzwedel.
Ministerpräsident Reiner Haseloff beim Besuch einer Ganztagsschule in Salzwedel. (Foto: Antje Mewes)

Magdeburg/MZ - Die Landesregierung will Schulen in Kleinstädten und Dörfern durch das Senken der Mindestschülerzahlen vor der Schließung bewahren. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an. „Wir müssen die Schülerzahlen so anpassen, dass nicht durch ein einheitliches Raster der ländliche Raum in Teilen herausfällt“, sagte er.