Noch im vergangenen Jahr drängte die Landesregierung kleine Bildungsanstalten zur Fusion oder Schließung. Wie Ministerpräsident Haseloff den neuen Kurs begründet.

Sachsen-Anhalt wollte kleine Schulen schließen - warum jetzt das Gegenteil passieren soll

Magdeburg/MZ - Die Landesregierung will Schulen in Kleinstädten und Dörfern durch das Senken der Mindestschülerzahlen vor der Schließung bewahren. Das kündigte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an. „Wir müssen die Schülerzahlen so anpassen, dass nicht durch ein einheitliches Raster der ländliche Raum in Teilen herausfällt“, sagte er.