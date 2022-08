Schulanfang in Sachsen-Anhalt: 5 Tipps für die Einschulung

Halle (Saale)/DUR/jsp - Am 27. August 2022 ist für viele Kinder ein großer Tag, denn sie werden eingeschult. Auch für die Eltern kann der Schulbeginn eine aufregende Zeit sein. Diese fünf Tipps helfen beim Planen.

1. Schule und Schulweg mit den Kindern erkunden

Bevor der erste große Tag für die ABC-Schützen ansteht, kann es helfen das Schulgelände und den Schulweg gemeinsam mit den Kindern zu erkunden. Viele Schulen bieten im Voraus bereits einen Tag der offenen Tür an, an dem sich Kinder mit dem Gebäude und einigen Lehrern bereits vertraut machen können.

Auch der Schulweg kann bei Eltern und Kindern für Nervosität sorgen. Je öfter Kinder den Schulweg mit den Eltern ablaufen, desto sicherer werden sie, empfiehlt die Webseite kita.de.

2. Checkliste für die wichtigsten Utensilien

Es gibt einige Dinge, die jedes Kind am ersten Schultag besitzen sollte. Viele Schulen veröffentlichen vor Beginn auch eine Liste mit allem, was die Kinder für einen erfolgreichen Start brauchen. Dazu zählen zum Beispiel:

Schulranzen

Sportbeutel und Sportsachen

Federmäppchen und Stifte

Wassermalfarben und Wachsstifte

Hefte

Schulbücher

Trinkflasche und Brotdose

3. Die Schultüte nicht vergessen

Zur Einschulung gehört eine Schultüte einfach dazu. Diese kann gekauft oder auch selbst gebastelt werden und sollte immer reichlich gefüllt sein. Der Inhalt der Schultüten kann ganz unterschiedlich aussehen und sollte sich nach dem Budget der Eltern und dem Geschmack der Kinder richten. Einige Ideen für Geschenke zum Schulanfang sind zum Beispiel:

Süßigkeiten

Füller

Freundebuch

Armbanduhr

Schlüsselanhänger

4. Geschenkeliste für Verwandte

Auch Freunde und Verwandte möchten oft zur Einschulung etwas schenken. Eine Liste mit Dingen, die noch gebraucht werden, kann dabei hilfreich sein. So können die verschiedenen Geschenkideen an Freunde und Familie verteilt werden. Weite Ideen für Geschenke zum Schulanfang:

Malbücher und Malutensilien

Bücher für den Schulanfang

Wecker

Spielsachen, wie zum Beispiel Lego oder ein Fußball

5. Den Tag der Einschulung planen

Am Morgen der Einschulung steigt die Aufregung nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Klamotten für den großen Tag sollten schon am Abend vorher rausgelegt werden, um am Tag der Einschulung Zeit zu sparen. Die Kinder sollten Klamotten tragen, in denen sie sich wohl fühlen und die bequem sind.

Die Einschulung findet an einem festen Datum und zu einer festen Zeit statt. Nach einem Begrüßungsprogramm gehen die Kinder in der Regel für eine erste Schulstunde in ihre Klassen. Anschließend findet eine kleine oder große Feier statt. Sollte eine große Feier geplant sein, sollten die Einladungen rechtzeitig verschickt werden und das Essen, sowie die Location im Voraus geplant werden.