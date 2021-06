Schauer und Wolken - Am Wochenende wird es kühler im Land

Magdeburg - Schauer und Wolken bringen Abkühlung zum Wochenende nach Sachsen-Anhalt. Bei Höchsttemperaturen von 29 Grad bleibt es am Freitag trotz vereinzelter Wolken am Himmel meist trocken und sommerlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Einzig im Süden des Landes könne es vereinzelt zu Schauern kommen.

Eine dichte Wolkendecke am Himmel sorge dann am Samstag auch im Rest des Landes für Schauer, die im Tagesverlauf nachlassen. Die Temperaturen liegen nur noch zwischen 21 und 24 Grad, im Harz bei bis zu 21 Grad. Am Sonntag bleibt es den DWD-Meteorologen zufolge trotz einiger Wolken am Himmel meist trocken. Wie bereits am Samstag lockere sich die Wolkendecke im Tagesverlauf auf. Die Temperaturen liegen in der Spitze bei 22 Grad.

DWD-Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Freitag, 11.06.2021: Zunächst gering bewölkt und viel Sonne. Im Tagesverlauf lockere Quellbewölkung und vor allem im Harz und im Süden des Landes noch eine leichte Schauer- oder Gewitterneigung, aber meist niederschlagsfrei. Temperaturanstieg auf 26 bis 29, im Harz auf 20 bis 25 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Samstag von Nordwesten Bewölkungsverdichtung und gegen Morgen in der nördlichen Altmark leichter Regen oder Regenschauer. Tiefstwerte zwischen 18 und 13 Grad. Schwacher Wind auch West.

Samstag, 12.06.2021: Am Samstag zunächst stark bewölkt oder bedeckt mit Schauern, im Tagesverlauf von Norden her nachlassend und Wolkenauflockerungen. Höchstwerte zwischen 21 und 24, im Harz zwischen 16 und 21 Grad. Schwacher bis mäßiger, vor allem im Norden und Osten sowie im Harz auch stark böiger Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag überwiegend dichter bewölkt aber kaum noch Schauer, nur lokal Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad, im Harz bis 3 Grad. Schwacher Wind auch Nordwest.

Sonntag, 13.06.2021: Am Sonntag zunächst noch wolkig, teils stark bewölkt, im Tagesverlauf zunehmend auflockernd und weitgehend trocken. Mäßig warm mit 19 bis 22, im Harz mit 16 und 19 Grad. Schwacher Nordwestwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 11 bis 7 Grad. Schwachwindig.

Montag, 14.06.2021: Am Montag durchweg sonnig und Maxima zwischen 25 und 28, im Harz zwischen 20 und 25 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Dienstag bei schwachem Wind und überwiegend wolkenlosem Himmel Tiefstwerte zwischen 14 und 10 Grad. (mz/dpa)