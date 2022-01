Schätzung: Sachsen-Anhalts Bevölkerung schrumpft 2021 um 0,5 Prozent

Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt ist zum Jahresende 2021 vermutlich erneut geschrumpft.

Halle/ dpa - Die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt ist zum Jahresende 2021 vermutlich erneut geschrumpft. Einer Schätzung zufolge lebten Ende des Jahres 2 169 500 Menschen im Land, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte.

Das entspräche einem Bevölkerungsschwund von knapp 0,5 Prozent im Vergleich zum 31. Dezember 2020. Das Tempo des Rückgangs hätte sich damit verlangsamt - im Vorjahr lag das Minus bei 0,6 Prozent. Basis für die Vorausschätzung für 2021 sind die bisher bekannten Zahlen bis September.

Mit den endgültigen Zahlen für 2021 rechnen die Statistiker im Juni.