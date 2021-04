Sachsen-Anhalts JU-Chefin Kreye appelliert an Söder-Unterstützer

Magdeburg - Der CDU-Bundesvorstand hat Armin Laschet als Kanzlerkandidat nominiert. In dem Spitzengremium sitzt auch die Magdeburgerin Anna Kreye, Vorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt – und sie stimmte für Markus Söder. MZ-Redakteur Hagen Eichler befragte die 26-Jährige nach ihren Gründen.

Frau Kreye, Sie haben sich in der Nacht für Markus Söder ausgesprochen. Warum?

Anna Kreye: Ich habe mich wie viele andere in den letzten Tagen mit vielen Menschen unterhalten. Mein Hauptgrund ist, dass sich Leute, die gar nicht in der CDU sind, Freunde von mir, klar für Markus Söder ausgesprochen haben. Diese Stimmung wollte ich in der Runde wiedergeben. Armin Laschet hatte auch ausdrücklich dazu aufgerufen, solche Eindrücke wiederzugeben.

Was genau sprach aus Ihrer Sicht für Söder?

Kreye: Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen: Er hat nach außen hin ein markanteres und stärkeres Auftreten. In ihren Positionen sind Laschet und Söder nahe beieinander.

Am Ende hatte Laschet die Mehrheit hinter sich – muss Söder jetzt seine Ambitionen zurückstellen?

Kreye: Ja. Ich stelle mich natürlich hinter die Entscheidung.

Wie muss Laschet jetzt auftreten, was raten Sie ihm?

Kreye: Wichtig ist, dass er das Gespräch mit den einzelnen Landes- und Kreisverbänden sucht. Das weiß er aber auch, das hat er angekündigt. Ich werbe dafür, dass man die Entscheidung, die wir getroffen haben, akzeptiert. Jetzt ist Entschlossenheit wichtig. (mz/hagen eichler)