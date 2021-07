Sachsen-Anhalt weiterhin Bundesland mit niedrigster Corona-Inzidenz

Berlin/Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalt bleibt weiter das Bundesland mit der niedrigsten Corona-Inzidenz. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) stiegt der Wert am Mittwoch im Vergleich zum Vortag von 3,3 auf 3,6 leicht an. Bundesweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 15,0 (Dienstag: 14,5). Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen es je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gegeben hat. In Sachsen-Anhalt wurden 17 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.

Den höchsten Inzidenzwert hat der Saalekreis (11,4). Im Kreis Anhalt-Bitterfeld liegt er aktuell bei 0.