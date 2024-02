Einen Zuschuss von 50 Euro will das Land an alle Schulanfänger zahlen. Weil im vergangenen Jahr die meisten Gutscheine liegenblieben, wird jetzt nachgebessert.

Sachsen-Anhalt verteilt erneut Sportgutscheine - was sich in diesem Jahr ändern soll

Kinder sollen Spaß an der Bewegung finden - das ist das Ziel des Programms.

Magdeburg - Schulanfänger in Sachsen-Anhalt bekommen auch in diesem Jahr 50 Euro für die Mitgliedschaft in einem Sportverein. Allerdings gibt es eine wichtige Neuerung.