Der 23. Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal bietet ein großes Programm. Auf den zahlreichen Bühnen spielen hochkarätige Musiker, auf dem gesamten Stadtgebiet warten einige Attraktionen auf die Besucher. Was man zum SAT wissen muss.

Alles Wichtige zum SAT in Stendal: Diese hochkarätigen Stars treten auf

Ein Highlight am Sachsen-Anhalt-Tag 2024 dürfte der Auftritt der britischen Band Electric Light Orchestra werden.

Stendal/DUR - Drei Tage lang wird Stendal zur größten Festmeile Sachsen-Anhalts: Vom 30. August bis 1. September ist Sachsen-Anhalt-Tag in der Hansestadt zu Gast. Endlich, könnte man meinen. Denn ursprünglich sollte das Fest bereits 2022 stattfinden. Nun ist es also so weit.

Wir haben die wichtigsten Antworten auf Fragen rund um den Sachsen-Anhalt-Tag in diesem Jahr zusammengestellt.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt-Tag - So präsentiert sich das Jerichower Land in Stendal

Wo findet der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 statt?

Der Sachsen-Anhalt-Tag findet in diesem Jahr in Stendal statt. Die Hansestadt ist Kreisstadt des Landkreises Stendal und mit 38.946 Einwohnern die größte Stadt sowie Verkehrsknotenpunkt in der Altmark.

Wann findet der Sachsen-Anhalt-Tag 2024 statt?

Unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“ findet der 23. Sachsen-Anhalt-Tag vom 30. August bis 1. September 2024 statt.

Was ist der Sachsen-Anhalt-Tag?

Der Sachsen-Anhalt-Tag ist das größte Heimatfest im Bundesland und soll die Vielfalt Sachsen-Anhalts widerspiegeln, die Landesidentität stärken. Erstmals wurde das Landesfest 1996 mit rund 250.000 Besuchern in Bernburg ausgerichtet, die bislang letzte Ausgabe, die 22. insgesamt, fand 2019 in Quedlinburg statt. Bis 2017 trug eine Stadt aus Sachsen-Anhalt das Fest jährlich aus, danach entschied das Bundesland, zu einem Zwei-Jahres-Takt zu wechseln.

Warum fiel der Sachsen-Anhalt-Tag 2022 aus?

Ursprünglich sollte der Sachsen-Anhalt-Tag schon 2022 in Stendal stattfinden - anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der urkundlichen Ersterwähnung der Stadt. Die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern allerdings einen Strich durch die Rechnung. Nach einer Stadtratsentscheidung im März 2023 wurde beschlossen, dass der 23. Sachsen-Anhalt-Tag im Jahr 2024 nachgeholt wird.

Auch interessant: Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal - Drehorgel-Rolf fährt mit Wasserstoff-Trabi vor

Lesen Sie auch: Allstedt sucht noch Mitstreiter für den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Wie viele Besucher kommen zum Sachsen-Anhalt-Tag?

Über drei Festtage verteilt erwartet Stendal etwa 150.000 Gäste aus allen Bundesländern. Am Programm wirken rund 10.000 Menschen aus allen Landkreisen, zahlreichen Städten, Verbänden und Vereinen mit.

Was erwartet die Besucher für ein musikalisches Programm in Stendal?

Unter dem Motto “Mittelalter trifft Moderne” fährt Stendal zum 23. Sachsen-Anhalt-Tag ein opulentes Programm auf. Hochkarätige Musiker sollen auf den 14 Bühnen für Stimmung sorgen. Ein Highlight dürfte sicherlich die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer auf der Radio-Brocken-Bühne im Ostpark sein.

Den Auftakt auf der MDR-Bühne am Markt macht die britische Rockband Electric Light Orchestra. Zu den weiteren musikalischen Höhepunkten zählen Falco meets Mercury und das DJ-Duo Stereoact.

Auch interessant: Darum will Bernburg den Sachsen-Anhalt-Tag 2026 nach 30 Jahren noch einmal ausrichten

Was für ein Programm wird beim SAT abseits der Musik angeboten?

Für die Jüngsten bietet die Kinder- und Jugendmeile spaßige Aktivitäten zum Austoben. Auf der Vereinsmeile zeigen sich die Vereine des Landes. Informationen rund um das Haupt- und Ehrenamt bei Feuerwehr, Polizei, Justiz, Hilfsdiensten und Wohlfahrtsverbänden gibt es auf der Blaulichtmeile.

Traditionell präsentieren sich am Sachsen-Anhalt-Tag in sogenannten Regionaldörfern die verschiedenen Regionen des Landes. In diesem Jahr sind das: Altmark, Anhalt-Dessau-Wittenberg, Elbe-Börde-Heide mit Magdeburg, Halle-Saale-Unstrut und Harz-Mansfeld-Südharz.

Unternehmen aus ganz Sachsen-Anhalt haben an allen drei Veranstaltungstagen die Möglichkeit, sich in der Rathenower Straße auf der Job- und Wirtschaftsmeile zu präsentieren. Ein Moderator wird die teilnehmenden Unternehmen in Interviews und Kurzporträts vorstellen.

Lesen Sie auch: Kommentar zum Sachsen-Anhalt-Tag

Wann findet der traditionelle Festumzug des Sachsen-Anhalt-Tags statt?

Der Höhepunkt eines jeden Sachsen-Anhalt-Tages ist der Festumzug am Sonntagvormittag. In Stendal startet er am Sonntag, 1. September 2024, um 11 Uhr, und wird durch die Innenstadt führen. Zum Festakt erwartet werden Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos).

Auf der Webseite sat2024.stendal.de finden Interessenten das gesamte Programm zum Landesfest.

Welches gastronomische Angebot wartet auf die Besucher des SAT?

Auf der Erzeugermeile können sich die Gäste durch Sachsen-Anhalt probieren, denn regionale Erzeuger präsentieren ihre Produkte. Daneben wird es zahlreiche gastronomischen Angebote im Festgebiet geben, zusätzlich lädt eine Street-Food-Meile zum Schlemmen ein.

Was kostet der Eintritt beim Sachsen-Anhalt-Tag?

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des 23. Sachsen-Anhalt-Tages ist kostenfrei.

Lesen Sie auch: So teuer wird der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal für Besucher

Wie reist man am besten zum Sachsen-Anhalt-Tag an?

Stendal hat eine gute Bahnanbindung aus allen Richtungen des Landes und der angrenzenden Bundesländer. So erreicht man aus Berlin-Spandau den Stendaler Hauptbahnhof innerhalb von 34 Minuten. Weiterhin ist die Hansestadt aus Magdeburg, Wolfsburg, Hannover, Hamburg und Uelzen sehr schnell und bequem zu erreichen.

Der ICE-Bahnhof in Stendal ist Kreuzungsbahnhof für mehrere wichtige Fern- und Nahverkehrszüge. Hier eine Auflistung der wichtigsten Direktverbindungen:

Berlin - Stendal - Hannover - Köln/Düsseldorf

Köln - Stendal - Berlin - Stralsund

Leipzig - Stendal - Rostock - Warnemünde

Berlin - Stendal - Amsterdam

Berlin - Stendal - Hamburg

Magdeburg - Stendal - Uelzen

Außerdem kann man Stendal auch sehr gut mit dem Auto und Motorrad über die ausgebauten Bundesstraßen 188 und 189 erreichen. Die B190 von Salzwedel nach Seehausen sowie die B107 queren den Landkreis Stendal.

Die Autobahn A 2 von Hannover nach Berlin ist nur 50 km entfernt.

Die Autobahn A 14 von Wismar nach Nossen führt nach Fertigstellung durch den Landkreis Stendal. Der Lückenschluss vom Kreuz Schwerin bis Magdeburg ist bereits in Teilen für den Verkehr freigegeben.

Wie lange fährt man mit Auto und Bahn nach Stendal?

Magdeburg : Entfernung 55 km, Auto 45 min, Bahn 40 min

: Entfernung 55 km, Auto 45 min, Bahn 40 min Leipzig : Entfernung 180 km, Auto 120 min, Bahn 137 min

: Entfernung 180 km, Auto 120 min, Bahn 137 min Hannover : Entfernung 170 km, Auto 40 min, Bahn 65 min

: Entfernung 170 km, Auto 40 min, Bahn 65 min Berlin: Entfernung 110 km, Auto 120 min, Bahn 46 min

Wo kann man zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal parken?

Das Festgebiet wird für Autofahrer gesperrt werden. Bei der Total-Tankstelle in der Dahlener Straße und am Flugplatz Stendal-Borstel wird es Parkplätze für Tausende Autos geben.

Welche Straßen werden wegen des Sachsen-Anhalt-Tags in Stendal gesperrt?

Die Stendaler Altstadt wird während des Sachsen-Anhalt-Tags in zwei Sperrkreise aufgeteilt - den inneren und den äußeren. In beiden kann es bereits ab Montag, 26. August, zu Sperrungen kommen, wie es auf der offiziellen Website zum SAT 2024 heißt. Die Sperrkreise gelten bis Montag, 2. September.

Diese Straßen sind während des Sachsen-Anhalt-Tags in Stendal gesperrt. Grafik: Hansestadt Stendal/Organisationsbüro Sachsen-Anhalt-Tag

Im inneren Sperrkreis gilt ein absolutes Halteverbot, das Gebiet soll vom Mittwoch, 28. August, bis Montag, 2. September, fahrzeugfrei sein. Anwohner und Gewerbetreibende haben während der Tage nur zu bestimmten Zeiten Gelegenheit, ihre Arbeitsstelle oder ihr Grundstück mit einem Fahrzeug zu erreichen:

28. August: von 0 bis 8 Uhr sowie 21 bis 24 Uhr

29. August: von 0 bis 8 Uhr sowie 21 bis 24 Uhr

30. August: von 0 bis 8 Uhr

31. August: von 3 bis 8 Uhr

1. September: von 3 bis 8 Uhr sowie 22 bis 24 Uhr

2. September: von 0 bis 8 Uhr sowie ab 18 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten ist das Befahren und Parken im inneren Sperrkreis nicht möglich. Wer dennoch dort parkt, wird abgeschleppt.

Der äußere Sperrkreis ist stets mit Berechtigungskarte befahrbar. Dort können auch Autos geparkt werden. Die Berechtigungskarten wurden für Anwohner und Gewerbetreibende auf Antrag ausgestellt.

Wo befindet sich das Festgebiet in Stendal?

Das Festgebiet befindet sich ausgehend vom Marktplatz über die nördliche Breite Straße, Bismarckstraße, Schützenplatz, Parkstraße, Ostwall, Rathenower Straße, Schadewachten über die südliche Breite Straße zurück zum Markt.

Wie kommt man zum Festgelände in Stendal?

Zwischen Parkplätzen und Festgebiet wird es einen Shuttleverkehr geben.

Cheforganisator Matthias Neumann empfiehlt Gästen, die von außerhalb kommen, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, vom Hauptbahnhof ist das Festgelände fußläufig erreichbar.