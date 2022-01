Sachsen-Anhalt: Schule startet wieder nach drei Wochen Weihnachtsferien

Nach den dreiwöchigen Weihnachtsferien beginnt am Montag an den Schulen wieder der Unterricht.

In den Klassenräumen besteht aufgrund der Pandemie Maskenpflicht. Foto:

Magdeburg/ dpa - Für die Schülerinnen und Schüler gilt wieder die Präsenzpflicht. Sie werden zudem an jedem Unterrichtstag vor der Schule getestet, wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte. In den Klassenräumen besteht Maskenpflicht. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hatte vor Kurzem betont, dass der Präsenzunterricht höchste Priorität habe. Es gehe um das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe.

Am Ende der ersten Schulwoche nach den Ferien will das Bildungsministerium die Lage neu bewerten und die Maßnahmen je nach Entwicklung gegebenenfalls anpassen.