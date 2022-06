Sachsen-Anhalt: Maskenpflicht in der Schule?  Appell an Schüler

Magdeburg - Die von den Ministerpräsidenten angekündigte Maskenpflicht im Unterricht lässt in Sachsen-Anhalt vorerst auf sich warten. Das Bildungsministerium in Magdeburg konnte am Mittwoch nicht sagen, wann die Neuregelung in Kraft tritt. „Wir hoffen, dass das noch vor dem 15. Dezember passiert“, sagte Ministeriumssprecher Elmer Emig. Da das Land die Weihnachtsferien vorgezogen hat, ist der 17. Dezember bereits der letzte Schultag in diesem Jahr.

