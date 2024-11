Oft kein Sprungbrett zur Festanstellung Sachsen-Anhalt hat den höchsten Anteil von Leiharbeitern im Niedriglohnsektor

Drei von vier Leiharbeitern müssen in Sachsen-Anhalt im Niedriglohnsektor jobben – das ist die höchste Quote in ganz Deutschland. Ein Sprungbrett in die Festanstellung ist Zeitarbeit oft nicht.