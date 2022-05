Sachsen-Anhalt erlaubt erstmals Impftage für Kinder in Impfzentren

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Impfzentren dürfen ab sofort spezielle Kinderimpftage anbieten. Das teilte das Gesundheitsministerium in Magdeburg am Mittwoch mit. Demnach können die Zentren ab sofort Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen Corona impfen - dies geschehe aber nur nach ausführlicher ärztlicher Beratung und auf eigenes Risiko, so das Ministerium.

