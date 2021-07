Sachsen-Anhalt drohen Gewitter und Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst erwartet zum Wochenanfang Unwetter und Starkregen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/dpa - Nach dem heißen Wochenende zum Ferienbeginn mit Sonne und bis zu 30 Grad stehen Sachsen-Anhalt nun erstmal Blitz, Donner und Regen bevor.

Bereits am Sonntag hätten sich etwa bei Magdeburg, im Burgenlandkreis und im Harz erste Gewitter gebildet, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Nachmittag. Dabei handele es sich aber um normale Sommergewitter, im Wesentlichen bleibe das Land am Sonntag voraussichtlich zunächst verschont.

DWD warnt vor Unwetter in Sachsen-Anhalt

Unwetterartige Gewitter erwartete der DWD erst für den Anfang der kommenden Woche. Nach erneut hohen Temperaturen mit bis zu 28 Grad könnten sich am Montag vor allem bei Magdeburg und in der Börde ab Nachmittag Gewitter bilden, die sich zu einem großen Gewittergebiet verbinden könnten, das sich dann für längere Zeit kaum bewegt, sagte Hickmann. Dabei könne es zu Starkregen und Hagel mit Niederschlägen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter kommen.

Mit den Unwettern, die die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst haben, sei dieses Gewitter aber nicht zu vergleichen, betonte die Meteorologin. Sie rechne am Montag eher mit einem „sehr starken Sommergewitter“.