Bund vergibt 250 Millionen Euro Sachsen-Anhalt: Diese acht Kommunen profitieren vom Millionen-Programm für Innenstädte

Das Programm heißt «Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren». Bis 2025 stehen dafür bundesweit 250 Millionen Euro bereit; 238 Kommunen in ganz Deutschland kommen in den Genuss einer Förderung. In Sachsen-Anhalt sind es acht.